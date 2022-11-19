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الخليل: القبض على شخصين لضلوعهما بعدد من جرائم الابتزاز الأخلاقي و والسرقة

السبت 19 نوفمبر 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: القبض على شخصين لضلوعهما بعدد من جرائم الابتزاز الأخلاقي و والسرقة



الخليل/سما/

تمكنت المباحث العامة، اليوم السبت، من إلقاء القبض على شخصين لضلوعهما بعدد من جرائم الابتزاز الأخلاقي، والتصوير بالإكراه والسرقة ببلدة صوريف قضاء الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها المباحث العامة تعلقت جميعها بقيام مجهولين باستدراجهم لبلدة صوريف عن طريق تطبيق (تِندَر) للتعارف، ومن ثم قيام المشتبه فيه بالاعتداء عليهم وتصويرهم وهم عراة وسرقتهم وإبتزازهم مالياً مقابل عدم نشر هذه الصور.

 على الفور باشرت المباحث العامة وبالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية إجراءات البحث والتحري، لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة المشتبه فيهم.

وأضاف ارزيقات، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم فقد تمكنت المباحث العامة وبعد عملية رصد ومتابعة من إلقاء القبض على شخصين من المشتبه فيهم.

وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليهما، وضبط عدد من الأدوات المستخدمة في عملية الابتزاز والتصوير لحين عرضهما على النيابة العامة.

#الخليل #الشرطة الفلسطينية

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