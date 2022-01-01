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إصابات وإعتقالات.. الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل (صور وفيديو)

السبت 19 نوفمبر 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات وإعتقالات.. الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل (صور وفيديو)



الخليل/سما/

 اعتدى المئات من المستوطنين، اليوم السبت، على المواطنين والمحال التجارية بعد اقتحامهم شارعي باب الزاوية وبئر السبع، وسط الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين اعتدوا على المواطنين والمحال التجارية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأتلفوا بسطات الباعة، واندلعت مواجهات عنيفة على إثرها، وذلك خلال احتفالاتهم بـ "الأعياد اليهودية".

كما اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين في شارع الشلالة، وحارة جابر، وباب الزاوية، وتل الرميدة وسط المدينة، أصيبت على إثرها الطفلة عائشة هشام العزة بحجر في الوجه، وشابين آخرين.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال شابين من منطقة تل الرميدة في مدينة الخليل.

        

   

#الخليل #الاستيطان

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