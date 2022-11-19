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إسرائيليون يحتفون بكارثة حريق مخيم جباليا

السبت 19 نوفمبر 2022 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيليون يحتفون بكارثة حريق مخيم جباليا



القدس المحتلة/سما/

رصدت "وفا" جملة من التعليقات المتشفية والساخرة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، حول كارثة حريق مخيم جباليا، أمس الأول، التي أودت بحياة 21 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء، في عنصرية لطالما تأصلت فيهم حيال أي نكبات تحدث لشعبنا الفلسطيني.

وفيما يلي أبرز هذه التعليقات:

اورين بن شوشان: اليوم احتفال بحرق 20 انسانا في غزة  

كرميت تشوبه: خسارة فقط 21؟  

دانييل زاروب: آمل أن يكونوا قد احترقوا ليصبحوا شهداء  

نوعا بوزغلو: هذا ما يسمى شهر الاحلام  

دان سوسن: ليرتفع عدد الموتى  

اوفك ؤنانف: اشكر الله  

يافا بوزغلو: لماذا 21 وليس 210  

شموئيل مدروسكي: حلوين ننتظر 21 إضافيا  

براخا حسمي: هذا قليل  

دانييل ابراهام: ليزيد عددهم  

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#اسرائيل #حريق جباليا #حريق منزل عائلة أبو ريا

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