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"أنت وقح".. فنان كولومبي يوبّخ إعلاميا إسرائيليا في قطر

السبت 19 نوفمبر 2022 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أنت وقح".. فنان كولومبي يوبّخ إعلاميا إسرائيليا في قطر



الدوحة/سما/

وبّخ المغني الكولومبي الشهير، مالوما، أمس الجمعة، الإعلامي الإسرائيلي الموفد إلى قطر لتغطية أحداث المونديال، موآف فيردي، بعد إصرار الأخير على طرح أسئلة استعلائية متطفلة.

وسأل الإعلامي عن قناة هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الفنان الكولومبي عن عدم استجابته لدعوات عدم المشاركة في احتفاليات المونديال للمزاعم القائلة إن قطر لا تحترم حقوق الإنسان، فكان ردّ مالوما أنه جاء ليشارك الفرح في الحياة ومهرجان كرة القدم.

لكن، الإعلامي الإسرائيلي الذي يكيل بمكيالين، أصرّ على إعادة طرح السؤال على مالوما، ما دفع الأخير لمغادرة المقابلة قائلا للإعلامي "أنت وقح" وخرج من الأستوديو.

وانتشر مقطع آخر لنفس المراسل الإسرائيلي وهو يحاول أن يقابل شابا قطريا في إحدى أسواق الدوحة، وبعد أن علم الشاب القطري بأن المراسل إسرائيليا رفض إجراء الحوار معه، لكنه حاول الإصرار على إجراء المقابلة.

ينضم الإعلام الإسرائيلي إلى جوقة التحريض الغربية التي تحترف سياسية الكيل بمكيالين، في حين تحاصر إسرائيل أكثر من 5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي سياق متصل، انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، في مؤتمر صحافي، الـ"دروس أخلاقية" الناجمة عن "النفاق"، وأضاف أنه "على أوروبا أن توقف الانتقادات وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين"، مشيرًا إلى أنه "ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس".

وشدد إنفانتينو على أن "ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا".

 
#كولومبيا #اسرائيل #مونديال قطر #الاعلام الاسرائيلي #الدوحة #قطر

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