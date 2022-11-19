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حماس: طرد الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها بالخليل جريمة واعتداء جائر

السبت 19 نوفمبر 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: طرد الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها بالخليل جريمة واعتداء جائر



غزة/سما/

علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، اليوم السبت، على طرد عائلة فلسطينية من منزلها في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال ناصر الدين في تصريحٍ صدر عنه: "طرد الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها بالخليل جريمة واعتداء جائر سيُردّ عليه بمزيد من الصمود والمقاومة".

وتابع: "إقدام سلطات الاحتلال على طرد عائلة الفلسطيني بدر البطش من منزلها في مدينة الخليل اعتداءٌ جائر، وسلوك عصابات يعكس طبيعة العقلية الصهيونية الإحلالية المجرمة".


وأردف: "على العدو أنّ يدرك أنَّ محاولاته للنيل من عزيمة أهلنا وصمودهم في الخليل ستبوء بالفشل، وسيواجهها شعبنا بمزيد من الوحدة والصمود والمقاومة".

وأضاف: "عملية الشهيد محمد كامل الجعبري ما زالت حيّة في الذاكرة، هي وكل العمليات البطولية التي يخوضها شبابنا في عموم الضفة الغربية ضد الاحتلال ومستوطنيه، الذين لن يكون لهم مقام على أرضنا، وسيرحلون عن هذه المدينة يجرّون أذيال الخيبة والهزيمة".

#حماس

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