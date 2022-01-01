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الجهاد الإسلامي: اعتداءات المستوطنين في الخليل جريمة يجب عدم السكوت عنها

السبت 19 نوفمبر 2022 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: اعتداءات المستوطنين في الخليل جريمة يجب عدم السكوت عنها



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عزالدين، اليوم السبت، أن ما يجري من إرهاب واعتداء قطعان المستوطنين على بيوت الفلسطينيين في مدينة الخليل جريمة يجب عدم السكوت عنها.

وأشار عز الدين إلى أن العربدات التي ينفذها المستوطنون الصهاينة مخططة ومدعومة ومحمية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأضاف:" الاحتلال وقادته يتحملون كامل المسؤولية عما يجري في الخليل من اعتداءات وتدنيس للحرم الابراهيم واستغلال طقوسهم الدينة لتنفيذ اجندات احتلالية لن يسمح بها شعبنا.

ودعا أهالي الضفة وخاصة في خليل الرحمن بضرورة الخروج والتصدي للألاف من قطعان المستوطنين الذين يعتدون على أهلنا في تل رميدة.

كما طالب المقاومة بضرورة تفعيل العمل على لجم الاحتلال وقطعان المستوطنين وضربهم بكل قوة على جرائمهم البشعة بحق أهلنا في الخليل.

كما طالب أيضا الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل بضرورة اخذ دورها في حماية شعبنا ومقدساتنا في الخليل وعدم الوقوف على الحياد لان الحياد في هذه المواقف هو فتح المجال لمزيد من الاجرام الصهيوني ضد شعبنا

#الجهاد الاسلامي

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