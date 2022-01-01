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مستوطنون يضعون شيك حول اراضي مواطني بروقين

السبت 19 نوفمبر 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أقدم مستوطنون، على وضع شيك حول أراض تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة بروقين غرب سلفيت، وذلك في خطوة للاستيلاء عليها وإقامة مستوطناته عليها.

وأوضح رئيس بلدية بروقين فائد صبرة :" أن عددا من المستوطنين بحماية الجيش اقتحموا، أراضي المواطنين في المنطقة الغربية من البلدة، المحاذية للشارع الرئيسي وقاموا بوضع شيك حولها من اجل الاستيلاء عليها،

وأشار صبرة إلى أن مساحة الارض التي تم الاعتداء عليها ما يقارب 7 دونمات، تعود ملكيتها لكل من ورثة عثمان الحج، حاتم سمارة، وورثه علي عبد القادر سمارة، وورثه عوض عبد الله.
وأضاف صبرة: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بعدة فعاليات خلال الأيام القادمة.

#بلدة بروقين #مستوطنون #سلفيت

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