بلدية خان يونس تشرع بتحويل مكب النمساوي إلى حديقة عامة

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع تحويل مكب النفايات الواقع جنوب الإسكان النمساوي إلى حديقة عامة لخدمة السكان القاطنين جنوب المدينة وضمن المساعي المبذولة لتوفير المساحات الآمنة والخضراء في المدينة وأحيائها المختلفة.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، أن مشروع تحويل مكب النفايات إلى حديقة عامة بتكلفة إجمالية تبلغ (242,000) دولار، بدعم من البنك الدولي عن طريق مجلس الخدمات المشترك، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي لتعزيز سلوك النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على أحياء خان يونس المختلفة وكذلك القضاء على المكبات العشوائية وصولاً إلى الحد من إنتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.

وبين د. البطة أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل إعادة تشكيل حدود المكب وتنفيذ أعمال تسوية وتعديل المناسيب وزراعة أشجار مختلفة على كامل مساحة المتنزه البالغة (23) ألف متر مربع، لافتًا إلى أهمية تنفيذ المشروع للحد من الآثار البيئية الناجمة عن وجود المكب العشوائية ودرء المخاطر الصحية الوشيكة.

وفي سياق متصل أوضح مدير دائرة المشاريع بالبلدية أن المشروع يشمل تنظيف وتشكيل كافة مساحة المتنزه وزراعته بالأشجار الحرجية وإحاطة المكب بأشجار الكينيا، وكذلك تركيب سياج من شبك الحماية بطول (900) متر وإنشاء بوابتين رئيستين.