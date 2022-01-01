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نعيم يستنكر قرار أذربيجان افتتاح سفارة لها في "تل أبيب"

السبت 19 نوفمبر 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نعيم يستنكر قرار أذربيجان افتتاح سفارة لها في "تل أبيب"



غزة / سما/

استنكر عضو قيادة حركة " حماس " في قطاع غزة د. باسم نعيم، اليوم السبت، قرار جمهورية أذربيجان الإسلامية افتتاح سفارة لها في (تل أبيب).

وأشار نعيم، إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يقرر فيه الاحتلال الصهيوني اختيار حكومة موسومة بالإرهاب والتطرف والفاشية، وتتوعد بارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا ومقدساته وأسراه، وتعلنها حرباً دينية تستند لأساطير وخرافات كتبهم المحرّفة.

وقال : "إنّ الصهاينة وعلى مدار سنوات من عمر التطبيع استغلوا مثل هذه القرارات غطاءً للإمعان في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في سرقة الأرض وتهويد المقدسات وحرمان شعبنا من أبسط حقوقه".

وطالب نعيم، البرلمان والحكومة الأذريين بالتراجع عن قرارهم، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات لدعم نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

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