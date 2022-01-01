  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السيارة الأولى لم تكفي لإطفاء الحريق..

الدفاع المدني بغزة يوضّح تفاصيل جديدة بشأن حادث حريق جباليا

السبت 19 نوفمبر 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة يوضّح تفاصيل جديدة بشأن حادث حريق جباليا



غزة / سما /

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، إنَّ "طواقم الجهاز لم تتأخر وانطلقت منذ استلام إشارة الحريق في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا"، مُشيراً إلى أنَّ طبيعة العمل في الدفاع المدني قائمة على سرعة الاستجابة، لذلك لا يحق له التأخر في أيّ حدث مهما كان حجمه.

وأضاف في تصريحٍ عبر إذاعة "صوت الشعب"، اليوم السبت: "إنَّ الحدث كبير والنيران كانت هائلة لذلك لم تكفي كمية المياه في السيارة الأولى لإطفاء الحريق وتم الاستنجاد فورًا بـ6 عربات إطفاء أخرى".

ودعا المواطنين لإبلاغ الدفاع المدني فورًا وعدم الاعتماد على أنفسهم بإطفاء الحريق، مُنوّهاً إلى أنّه يتم التعامل وإطلاق الطواقم والعربات المختصة حسب المعلومات الواردة من الاتصال.

ولفت بصل، إلى احتمالية تواجد البنزين في الشقة، مُؤكّداً على أنّها مادة لديها سرعة وشدة في الاشتعال حتى لو بكمية بسيطة.

وأردف: “الدفاع المدني بحاجة لمعدات فنحن نتحدث عن معدات وعربات تعمل منذ مجيء السلطة الفلسطينية عام 1994، والسؤال دائماً كيف سيتعامل جهاز الدفاع المدني حال حدوث عدوان أو حدث كبير في ظل توفر هذه المعدات القديمة”. 

وفي ختام تصريحه، طالب بصل، بدعم جهاز الدفاع المدني، مُؤكّداً على استعداد وجهوزية طواقم الجهاز وعدم تقصيرهم بالعمل والتدريب.

#الدفاع المدني #حريق جباليا #حريق منزل عائلة ابو ريا #عائلة ابو ريا #جباليا

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة تتحدث عن آخر تطورات حريق جباليا

الاعلام الحكومي بغزة يصدر تنويها مهما للمواطنين حول حريق جباليا

يديعوت: حكومة نتنياهو ستفتقد أبو مازن

"بي إن سبورتس" تزف خبرا سارا لعشاق كرة القدم قبيل انطلاق مونديال قطر

عامي أيالون : إيتان قام بأعمال يندي لها الجبين ونفذ مذابح بحقّ الفلسطينيين

هآرتس: هذه أسباب استهداف ناقلة نفط إسرائيلية في الخليج

رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من "خطر انهيار السلطة الفلسطينية"

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال

كاتب "إسرائيلي": فشلنا بحرب الوعي وخسرنا معركة الرواية مع الفلسطينيين

عائلة أبو ريا

بيان مهم من عائلة "أبو ريا" في جباليا.. وهذا ما طالبت به

سموتريتش ونتنياهو

قناة عبرية: "الليكود" يصيغ حلاً ابداعياً لكي يرضي سموتريتش لتشكيل حكومة جديدة

قصف إسرائيلي على سوريا

مقتل 4 عسكريين سوريين وإصابة آخر إثر قصف إسرائيلي على سوريا

الداخلية بغزة تتحدث عن آخر تطورات حريق جباليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم