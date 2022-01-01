المالكي: وضعنا آليات لتنفيذ قرارات القمة العربية بالجزائر

رام الله / سما /

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه تم وضع آليات عمل تنفيذية لقرارات القمة العربية الأخيرة في دولة الجزائر.

وأوضح "المالكي" في تصريح إذاعي، اليوم السبت، أنه بحث خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، آليات تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها خلال القمة العربية.

وأشار إلى أنه تم وضع آليات عمل تنفيذية للقرارات، بدلاً من أن تبقى بدون تنفيذ كما قرارات القمم السابقة.

وأوضح "المالكي" أن اعتماد الأمم المتحدة بأغلبية عظمى قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يعكس مدى النجاح الذي حققته الدبلوماسية الفلسطينية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن هذا الإجماع قام بتعرية الدول التي تعمل ضد الحق الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة، لافتا إلى أنّ مدى التفاف هذه الدول مع فلسطين.

وأكد "المالكي" أن فلسطين وصلت لمرحلة تستطيع من خلالها المضي قدما في تقديم الأفكار والمقترحات، في الأمم المتحدة وغيرها لصالح القضية الفلسطينية.

واعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية عظمى، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وصوتت لصالح القرار 167 دولة، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت، وحظي القرار برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ومن المقرر رفع القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة، في أواسط شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.