تقرير: المستوطنون يتحضرون لتشكيل ميليشيات مسلحة

رام الله / سما /

كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن المستوطنين يتحضرون لتشكيل ميليشيات مسلحة، بعد الصعود الكبير للفاشية في انتخابات الكنيست.

وأضاف مكتب الدفاع الوطني في تقريره الأسبوعي، أنه على هامش الصعود الواضح للفاشية في إسرائيل كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي، تنتشر الدعوات في أوساط المستوطنين لتشكيل ميليشيات مسلحة على شاكلة أصحاب القمصان البنية في ألمانيا النازية، والقمصان السوداء في إيطاليا الفاشية بعد الحرب العالمية الأولى.

وأشار التقرير، إلى اتفاق حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو مع حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة ايتمار بن غفير، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة خلال 60 يوماً من تنصيب الحكومة.

ولفت التقرير، إلى البنود التي تم التوافق عليها تعديل قانون الانفصال عن غزة بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية "حومش" القائمة على أراضي قرية "برقة"، بما يسمح بتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.

واتفق المكلف بتشكيل "حكومة الاحتلال" المقبلة، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، مع رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف ايتمار بن غفير، على تغيير قانون "إخلاء المستوطنات" بما يشمل السماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حوميش" قرب نابلس.