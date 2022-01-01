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رئيس الاحتلال يزور البحرين والإمارات الشهر المقبل

السبت 19 نوفمبر 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاحتلال يزور البحرين والإمارات الشهر المقبل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أنّ رئيس الاحتلال "الإسرائيلي" "إيتسحاق هرتسوغ" سيزور دولتيّ الإمارات والبحرين الشهر المقبل.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّ "هرتسوغ سيزور المنامة بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الأحد 4 ديسمبر/ كانون الأول القادم، ثم سيزور الإمارات للمشاركة في مؤتمر الفضاء الذي سيُعقد فيها، وسيلتقي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان".

ووصفت الصحيفة ذاتها زيارات "هرتسوغ" المرتقبة للدولتين الخليجيتين بـ"التاريخية".

وكانت الإمارات والبحرين طبّعتا علاقتهما رسميًّا مع كيان الاحتلال سنة 2020 في إطار ما يعرف بـ "اتفاقيات أبراهام".

#الإمارات #رئيس الاحتلال #البحرين #يتسحاق هرتسوغ

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