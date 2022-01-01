رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى وقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة، واقتحام مئات المستوطنين للحرم الإبراهيمي.

كما عنونت الصحف، تشييع ضحايا حريق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتنكيس الأعلام، وإقامة صلاة الغائب على أروحهم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- محمود أبو رية: لا أعتقد أن سبب الحريق وجود البنزين ولا نعرف ما الذي حدث بالضبط

- "الخارجية": إنقاذ 5 مواطنين قرب جزيرة كوس اليونانية

- وقفة في يافا منددة بمخططات التهجير

- الرئيس يعزي بوفاة العميد محمد الريماوي ووالدة هشام العمري

- عشرات الإصابات في الضفة وفعاليات احتجاجية بحي وادي الربابة في سلوان

- غانتس لأوستن: تحقيق واشنطن في اغتيال أبو عاقلة «مسألة إشكالية» ولا ننوي التعاون

- سموتريتش يرفض «الخارجية» ويُصر على الجيش وبن غفير يدعمه

- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك

- حكايات الموت تلاحق المعلمة روز الكحلوت وزوجها وأطفالها الأربعة

- مقتل مواطن في العرقة والأجهزة الأمنية تفرض منع التجوال بالقرية

"الأيام":

- غزة الحزينة تشيّع ضحايا فاجعة جباليا

- الاحتلال يفعل مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في الخليل بعد سنوات من التجميد

- الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك

- جنين مقتل مواطن خلال شجار عائلي في العرقة

- مواجهات وإصابات خلال مسيرات الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي

- قناة عبرية: "الليكود" يقدم اقتراحا لـ"سموتريتش" لإنهاء خلافات تشكيل الحكومة الجديدة

- إنقاذ خمسة فلسطينيين قرب السواحل اليونانية

- الاحتلال يعتقل شاباً بزعم محاولته التسلل من القطاع

- واشنطن: وزارة العدل تعيّن مدعياً مستقلاً في التحقيقات التي تطال ترامب

"القدس":

- تشييع ضحايا حريق مخيم جباليا المفجع

- تسليم جثمان الشهيد مبارك وإصابات خلال مواجهات

- اسرائيل ترفض أية حلول لقضية الأسير أبو حميد

- الآلاف يؤدون صلاة الجمعة والغائب في الأقصى

- مطالبة واشنطن بعدم بناء السفارة الأميركية بالقدس

- مصادر: أزمة نتنياهو ستستمر خلال ولاية حكومته

- شركة قبرصية تحصل على إذن استثنائي لتسيير رحلات بين إسرائيل وقطر

- رئيس «الشاباك» يحذر نتنياهو من انهيار السلطة