اللجنة القطرية توفر مكانين بغزة ورام الله لعرض مباريات المونديال

رام الله / سما /

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، يوم السبت، عن توفير مكانين في الأراضي الفلسطينية لعرض مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك من منطلق حرص دولة قطر على توفير مساحات للمشجعين من الأشقاء الفلسطينيين لمتابعة مباريات البطولة.

وأوضحت اللجنة، أن أولى هذه الأماكن في قطاع غزة بصالة الشهيد سعد صايل وسط مدينة غزة، والتي ستشهد عرض كافة المباريات في المكان الذي تم تجهيزه بشكل كامل لاستقبال العديد من المشجعين والمهتمين بهذه البطولة الأولى من نوعها في الوطن العربي، والتي تقام لأول مرة في دولة مسلمة.

وأشارت إلى أنه في المقابل، تم تجهيز قاعة أبسا الرياضية في مجمع رام الله الترويحي في الضفة الغربية، لتستضيف المشجعين والمتابعين طوال فترة المونديال.

وأكدت أن الفعاليات في غزة والضفة، ستشهد أنشطة مختلفة تشجيعًا ودعمًا للمنتخب العنابي ولدولة قطر التي استعدت لاستضافة هذه البطولة ولاستقبال ملايين المشجعين على أرضها.