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الاعلام الحكومي بغزة يصدر تنويها مهما للمواطنين حول حريق جباليا

السبت 19 نوفمبر 2022 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الحكومي بغزة يصدر تنويها مهما للمواطنين حول حريق جباليا



غزة/سما/

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، مساء يوم الجمعة، تنويهاً مهماً، للمواطنين بشأن حادثة الحريق الذي وقع في شقة سكنية بجباليا شمال قطاع غزة، و الذي راح ضحيته 21 مواطناً.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح صحفي: "في ضوء التحذيرات السابقة منذ بداية فاجعة تل الزعتر بعدم نشر أو تداول إلا ما يخرج عبر الجهات الرسمية، ونظرا للتجاوزات القانونية والمهنية والأخلاقية التي تم رصدها بكثافة خلال الساعات الماضية، بنشر إشاعات وحبك روايات حول الحادث لا أساس لها وتداول مقاطع فيديو لم يثبت صحتها، فإننا في المكتب الإعلامي الحكومي نطالب الجميع بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول الحريق، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها، وذلك تحت طائلة المسئولية القانونية.


وشدد المكتب بأن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق الأصول ضد كل تجاوز يتم رصده.


وأهاب الاعلام الحكومي بأبناء شعبنا المساهمة في الإبلاغ عن أي تجاوز في النشر عبر رابط المكتب الإعلامي الحكومي

#غزة #حريق جباليا

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