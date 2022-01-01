معروف يتحدث عن أولويات "العمل الحكومي" في حادث حريق جباليا

غزة/سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن أولى الأولويات التي تعكف عليها لجنة متابعة العمل الحكومي هو تقديم رواية كاملة حول ملابسات الحريق الذي وقع في شقة سكنية بجباليا شمال قطاع غزة، و الذي راح ضحيته 21 مواطناً.

وقال معروف في تصريح لقناة الأقصى الفضائية، إن "لجان التحقيق في الحادث تعكف بجمع كل المعطيات الميدانية للوصول إلى النتائج".

وتابع "ننتظر انتهاء لجنة التحقيق من عملها وسنكون بعدها أمام رواية واضحة للحادث الأليم".

وأضاف معروف: "منذ اللحظات الأولى للحادث نوهنا إلى خطورة الشائعات واعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات".

وأوضح أن "هناك تعاطف دولي للشعب الفلسطيني وعائلة أبو ريا عقب الحادث الأليم، ويجب ترجمة ذلك إلى مواقف عملية بإدخال المعدات للدفاع المدني".

وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "المطلوب من كل الدول العربية تزويد ودعم الدفاع المدني بالمستلزمات اللازمة لمواجهة الكوارث".

وختم الحديث: "يجب ترجمة المواقف الدولية إلى مواقف عملية بإدخال المعدات للدفاع المدني"