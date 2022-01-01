الهباش من البرازيل: فلسطين ستنتصر طال الزمان أو قصر

ساوباولو/سما/

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن قضية فلسطين تتقدم يوما بعد يوم، وستنتصر في النهاية طال الزمان أو قصر، والاحتلال والاستيطان سيزولان وستعود فلسطين حرة مستقلة.

جاء ذلك خلال خطبة، الجمعة، التي ألقاها في مسجد الرحمة بمدينة ساوباولو البرازيلية، خلال زيارته البرازيل للمشاركة في مؤتمر مسلمي أميركا اللاتينبة والبحر الكاريبي.

وأشار إلى الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها فلسطين على الساحة الدولية، والتي كان آخرها القرار الدولي في اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة حول الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين.

وأكد قاضي القضاة أن الشعب الفلسطيني مستمر في رباطه وجهاده ضد الاحتلال والاستعمار مهما بلغت التضحيات، ولن يتراجع أبدا في نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المسلمين في كافة أرجاء العالم إلى تكثيف الدعاء لإخوانهم الفلسطينيين، وفلسطين والقدس، والتأكيد على الرواية الفلسطينية الحقيقية وتعزيزها لدى الأجيال المقبلة وتعريفهم بها كونها قضية المسلمين المركزية.

وطالب المسلمين بدعم مدينة القدس ومساندة أهلها في الدفاع عن الحرم القدسي الشريف أمام الهجمة الصهيونية على مقدساتنا في القدس والخليل، من خلال تكثيف الزيارات للمسجد الأقصى المبارك كل حسب قدرته واستطاعته، ومشاركة اخوانهم الفلسطينيين في الرباط ومعركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها.