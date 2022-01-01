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مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة من الخليل

الجمعة 18 نوفمبر 2022 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة من الخليل



الخليل/سما/

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، على المواطنين في أحياء البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأفاد شهد عيان، بأن المستوطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة على منازل المواطنين وممتلكاتهم في حارة جابر، ومنعوا إحدى العائلات من التواجد في ساحة المنزل أو الخروج منه، وأجبروهم على الدخول إلى المنزل.

وأضافوا أن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة في أحياء واد النصارى، وواد الحصين، ومنطقة الراس، وجبل جوهر في البلدة القديمة.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تتزامن مع استعدادهم لاقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف، لإحياء ما يسمونه "سبت سارة" غدا.

#الاستيطان #الخليل

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