  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة تتحدث عن تطورات حريق جباليا

الجمعة 18 نوفمبر 2022 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تتحدث عن تطورات حريق جباليا



غزة/سما/

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة اياد البزم أن وزارته شكلت لجنة تحقيق خاصة للوقوف على أسباب وملابسة الحريق الذي وقع في شقة سكنية بجباليا شمال قطاع غزة، و الذي راح ضحيته 21 مواطناً.

و أوضح البزم في تصريح متلفز مساء اليوم:" بأن فرق المباحث والأدلة الجنائية والدفاع المدني تعمل للوصول إلى التفاصيل كافة، مشيراً الى أن التحقيق بشأن الحريق لا يزال متواصلا، و سيتم الإعلان نتائج التحقيق لشعبنا الفلسطيني.


و قال البزم:" إن هناك حالة كبيرة من التعاطف العربي والإسلامي تجاه الحادث الأليم، لافتاً الى أن الموكب المهيب في تشييع عائلة أبو ريا اليوم تجلت فيه وحدة وتماسك شعبنا الفلسطيني.

و أكد أن وزارة الداخلية سخرت كل إمكانياتها لمتابعة الحريق منذ اللحظة الأولى.

و وفقاً للناطق باسم الداخلية، فقد حاولت طواقم الشرطة والدفاع المدني لمنع تمدد وانتشار الحريق إلى المنازل المجاورة.

وأشار إلى أن جهاز الدفاع المدني يعاني من شح الإمكانيات والاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المعدات اللازمة للدفاع المدني منذ أكثر ما يزيد عن 15 عاماً . 


وطالب البزم كل دول العالم إلى التحرك العاجل من أجل توفير المعدات المتطورة اللازمة للدفاع المدني من أجل التعامل مع الكوارث .

#الداخلية بغزة #حريق جباليا

الأكثر قراءة اليوم

صور : عشرات الآلاف يشيعون شهداء عائلة "أبو ريا" في حريق جباليا

تنكيس الأعلام على سفارات وبعثات دولة فلسطين حداد على شهداء جباليا

يديعوت: حكومة نتنياهو ستفتقد أبو مازن

رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من "خطر انهيار السلطة الفلسطينية"

أسعار صرف العملات

بايدن يمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة بقضية مقتل خاشقجي

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_a9a920b47aa01853f8dade648c9800a9-730x438-1-730x438

صحيفة إسرائيلية: هكذا يتم ايقاف "عمليات الأفراد" وإنهاء تحقيق الـ "إف بي آي" في قضية أبو عاقلة

d3qpr

الدعليس يطالب الجميع بانتظار النتائج النهائية للتحقيق في حريق جباليا

Screenshot_34

يديعوت: حكومة نتنياهو ستفتقد أبو مازن

رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من "خطر انهيار السلطة الفلسطينية"

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم