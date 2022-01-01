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جامعة خضوري تستنكر اقتحام الاحتلال لحرمها في طولكرم

الجمعة 18 نوفمبر 2022 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة خضوري تستنكر اقتحام الاحتلال لحرمها في طولكرم



طولكرم/سما/

 استنكرت إدارة جامعة فلسطين التقنية -خضوري، اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي حرم الجامعة في طولكرم، اليوم الجمعة، وإجبار كوادرها على فتح أبوابها الرئيسية، وفتح غرفة التحكم بكاميرات المراقبة الخاصة بالمباني والساحات وحرم الجامعة، والاستيلاء على تسجيلات ومقاطع مصوّرة.

واعتبرت إدارة الجامعة في بيان صحفي، هذه الانتهاكات جزءا من سلسلة الاعتداءات المتواصلة بحق الجامعة وفروعها، وتهديد لأمن طلبتها وحقهم في الحصول على تعليم آمن.

وطالبت اتحادات الجامعات العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وفضح ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الجامعة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حرم الجامعة غرب مدينة طولكرم، وسط اندلاع مواجهات في المكان.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اقتحم حرم الجامعة من جهتها الغربية وتمركز عند مدخلها الرئيسي، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من الجامعة عقب اقتحامها.

#طولكرم #جامعة خضوري

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