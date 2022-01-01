مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

الخليل/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف، وتشديد الإجراءات العسكرية في محيطه.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم في منطقة جبل جوهر، تزامنا مع اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف، بحجة الأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها في كافة الشوارع وأحياء البلدة القديمة منها: حارة جابر، واد النصارى، واد الحصين، ومنطقة الكسارة، وأغلقت البوابات والحواجز العسكرية الرئيسية بالمنطقة، مما عرقل حركة المواطنين .

كما ونصب المستوطنون خياما في الساحة الإبراهيمية المحاذية للحرم الإبراهيمي، وحارة جابر، وساحات عمارتي الرجبي والجعبري التي حولتها قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية.