  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

الجمعة 18 نوفمبر 2022 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل



الخليل/سما/

 أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف، وتشديد الإجراءات العسكرية في محيطه.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم في منطقة جبل جوهر، تزامنا مع اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف، بحجة الأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها في كافة الشوارع وأحياء البلدة القديمة منها: حارة جابر، واد النصارى، واد الحصين، ومنطقة الكسارة، وأغلقت البوابات والحواجز العسكرية الرئيسية بالمنطقة، مما عرقل حركة المواطنين .

كما ونصب المستوطنون خياما في الساحة الإبراهيمية المحاذية للحرم الإبراهيمي، وحارة جابر، وساحات عمارتي الرجبي والجعبري التي حولتها قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية.

#الاستيطان #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

صور : عشرات الآلاف يشيعون شهداء عائلة "أبو ريا" في حريق جباليا

تنكيس الأعلام على سفارات وبعثات دولة فلسطين حداد على شهداء جباليا

يديعوت: حكومة نتنياهو ستفتقد أبو مازن

أسعار صرف العملات

رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من "خطر انهيار السلطة الفلسطينية"

بايدن يمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة بقضية مقتل خاشقجي

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_a9a920b47aa01853f8dade648c9800a9-730x438-1-730x438

صحيفة إسرائيلية: هكذا يتم ايقاف "عمليات الأفراد" وإنهاء تحقيق الـ "إف بي آي" في قضية أبو عاقلة

d3qpr

الدعليس يطالب الجميع بانتظار النتائج النهائية للتحقيق في حريق جباليا

Screenshot_34

يديعوت: حكومة نتنياهو ستفتقد أبو مازن

رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من "خطر انهيار السلطة الفلسطينية"

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم