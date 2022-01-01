مشعل: يجب رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة

الدوحة/سما/

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ضرورة رفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني منذ 15 عاما على قطاع غزة.

وقال مشعل خلال حديثه لقناة الأقصى: "إن ليلة الأمس كانت ليلة صعبة على أبناء الشعب الفلسطيني بعد المصاب الجلل لعائلة أبو ريا".

وأضاف، "ألمنا عظيم وفجعنا بحادث حريق عائلة أبو ريا شمال قطاع غزة"، مشيرًا إلى وجد حالة من التعاطف العظيم من كل أبناء قطاع غزة وكل فلسطين والعالم العربي والإسلامي مع الحدث المؤسف الذي أصاب عائلة أبو ريا.

وأوضح مشعل، أنه تلقى اتصالات من رموز الأمة يعزون ويعبرون عن تضامنهم الكبير مع أهلنا في غزة.

ولفت إلى أن مساجد المخيمات في لبنان أدت صلاة الغائب على أرواح شهداء الحريق.

وشدد مشعل، أن الاحتلال الصهيوني عدونا ولا نرجو منه شيئاً وما بينا وبينه المقاومة والنضال.

وأشار إلى أن التاريخ سيحفظ كل من وقف مع الشعب الفلسطيني وساعده تحديداً أهل غزة من دول وشخصيات ومؤسسات، داعيًا لكسر الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني دائماً يضرب أروع الأمثلة في الصبر والثبات.