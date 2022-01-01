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القدس: الاحتلال يفرج عن د.جمال عمرو بشروط

الجمعة 18 نوفمبر 2022 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الاحتلال يفرج عن د.جمال عمرو بشروط



القدس المحتلة/سما/

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو بشرط الابعاد عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة والحبس المنزلي وكفالات مالية.

وقال المحامي خالد زبارقة إن المحكمة قضت اليوم بالإفراج عن الدكتور جمال عمرو بشرط الحبس المنزلي حتى تاريخ 24 نوفمبر الجاري، والمنع من دخول البلدة القديمة حتى تاريخ 15 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المحكمة فرضت عليه دفع كفالة مالية قيمتها ألف شيكل، والتوقيع على كفالة شخصية وكفالة طرف ثالث بقيمة خمسة آلاف شيكل.


وأكد المحامي زبارقة أن الدكتور عمرو لم يقم بمخالفة القانون، ووجوده في المسجد الأقصى وخطابه هو خطاب تحليل سياسي للأحداث التي نعيشها هذه الأيام.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الدكتور جمال عمروا قبل 4 أيام أثناء خروجه برفقة زوجته المرابطة زينة عمرو من المسجد الأقصى، ومددت المحكمة توقيفه مرتين.

في السياق، جدد الاحتلال اليوم الاعتقال الاداري بحق الأسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل مدة 6 أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي، في نفس يوم الافراج عنه.

#جمال عمرو

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