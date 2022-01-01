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4 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 18 نوفمبر 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

 أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز ما أدى لإصابة 4 مواطنين في الأطراف، والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأضاف شتيوي أن المسيرة انطلقت تنديدا بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، حيث شارك بها المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بتلك الجرائم، والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

#قلقيلية #كفر قدوم

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