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الاحتلال يُسّلم جثمان الشهيد هيثم مبارك

الجمعة 18 نوفمبر 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُسّلم جثمان الشهيد هيثم مبارك



رام الله/سما/

 سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك (17 عاما) من قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.

وكان في استقبال الجثمان عند حاجز "كرميلو" العسكري قرب بلدة الطيبة شرق رام الله، عدد من ذوي الشهيد وطواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي.

وفور وصول جثمان الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي، كان في استقباله عدد من ذويه وأصدقاءه، الذين رددوا هتافات منددة بعدوان الاحتلال المتصاعد ضد شعبنا.

واستشهد الفتى مبارك برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عند مدخل قرية بيتين شرق رام الله، واحتجز الاحتلال جثمانه في ثلاجاته حتى اليوم.

#الاحتلال #الشهيد هيثم مبارك

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