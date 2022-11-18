  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فعاليات احتجاجية في وادي الربابة رفضا على توسيع رقعة "القبور الوهمية"

الجمعة 18 نوفمبر 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فعاليات احتجاجية في وادي الربابة رفضا على توسيع رقعة "القبور الوهمية"



القدس المحتلة/سما/

أدى مواطنون فلسطينيون، صلاة الجمعة، على أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان، رفضا على توسيع رقعة "القبور الوهمية" المقامة على أراضي البلدة وااستهداف الحي بالمشاريع الاستيطانية.

وانتشرت شرطة الاحتلال في محيط وادي الربابة وعلى طرقاته، بالتزامن مع صلاة الجمعة والتوافد الى الحي.

وأكدت لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، أن رقعة القبور الوهمية تتسع يوما بعد يوم، وهي طريقة للاستيلاء على الأرض ووضع اليد عليها، حيث تدعي سلطات الاحتلال بأن المنطقة كانت في السابق عبارة عن مقبرة يهودية.


وأضافت اللجنة أن حي وادي الربابة – أحد أحياء سلوان-، أن سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة والجمعيات الاستيطانية تستهدف الحي بمشاريع مختلفة، وبالمقابل تمنع أصحاب الأرض من استخدام أراضيهم أو حتى زراعتها.

#وادي الربابة #سلوان

الأكثر قراءة اليوم

ينذر بمواجهة مع موسكو.. إسرائيل تخلت عن حيادها وموّلت تزويد أوكرانيا بـ"مواد إستراتيجية"

هل “ينام” الأردن على فراش واحد مع نتنياهو؟.. وساطات مصرية -إماراتية بالجُملة لإصلاح علاقة معطوبة

أسعار صرف العملات

بايدن يمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة بقضية مقتل خاشقجي

الرئيس ينعى ضحايا حريق مخيم جباليا ويصف ما حدث بالفاجعة الوطنية ويعلن الحداد يوم غد

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

"الخارجية المصرية والاردنية " و"الازهر الشريف" و"البرلمان العربي" ينعون ضحايا جباليا

الأخبار الرئيسية

في أول لقاء بينهما بعد الانتخابات.. رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من انهيار السلطة الفلسطينية

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

kVLvL

صور : عشرات الآلاف يشيعون شهداء عائلة "أبو ريا" في حريق جباليا

whatsapp-image-2022-11-18-at-9-46-10-am-1668764176

تنكيس الأعلام على سفارات وبعثات دولة فلسطين حداد على شهداء جباليا

thumb.php

"هآرتس": عملية سلفيت جاءت مخالفة لتوقعات الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم