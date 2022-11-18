فعاليات احتجاجية في وادي الربابة رفضا على توسيع رقعة "القبور الوهمية"

القدس المحتلة/سما/

أدى مواطنون فلسطينيون، صلاة الجمعة، على أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان، رفضا على توسيع رقعة "القبور الوهمية" المقامة على أراضي البلدة وااستهداف الحي بالمشاريع الاستيطانية.

وانتشرت شرطة الاحتلال في محيط وادي الربابة وعلى طرقاته، بالتزامن مع صلاة الجمعة والتوافد الى الحي.

وأكدت لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، أن رقعة القبور الوهمية تتسع يوما بعد يوم، وهي طريقة للاستيلاء على الأرض ووضع اليد عليها، حيث تدعي سلطات الاحتلال بأن المنطقة كانت في السابق عبارة عن مقبرة يهودية.



وأضافت اللجنة أن حي وادي الربابة – أحد أحياء سلوان-، أن سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة والجمعيات الاستيطانية تستهدف الحي بمشاريع مختلفة، وبالمقابل تمنع أصحاب الأرض من استخدام أراضيهم أو حتى زراعتها.