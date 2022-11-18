  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 18 نوفمبر 2022 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية.

كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع مساء أمس الخميس في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله، بينما سمحت لعشرات المستوطنين بأداء طقوس تلمودية عنصرية قرب باب الأسباط في البلدة القديمة، تحت حمايتها.

وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعواتٍ مقدسية للمشاركة الواسعة في أداء صلاتيْ الفجر والجمعة في المسجد الأقصى وشدّ الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه، دفاعا عنه في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.

#المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

ينذر بمواجهة مع موسكو.. إسرائيل تخلت عن حيادها وموّلت تزويد أوكرانيا بـ"مواد إستراتيجية"

هل “ينام” الأردن على فراش واحد مع نتنياهو؟.. وساطات مصرية -إماراتية بالجُملة لإصلاح علاقة معطوبة

أسعار صرف العملات

بايدن يمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة بقضية مقتل خاشقجي

الرئيس ينعى ضحايا حريق مخيم جباليا ويصف ما حدث بالفاجعة الوطنية ويعلن الحداد يوم غد

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

"الخارجية المصرية والاردنية " و"الازهر الشريف" و"البرلمان العربي" ينعون ضحايا جباليا

الأخبار الرئيسية

في أول لقاء بينهما بعد الانتخابات.. رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من انهيار السلطة الفلسطينية

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

kVLvL

صور : عشرات الآلاف يشيعون شهداء عائلة "أبو ريا" في حريق جباليا

whatsapp-image-2022-11-18-at-9-46-10-am-1668764176

تنكيس الأعلام على سفارات وبعثات دولة فلسطين حداد على شهداء جباليا

thumb.php

"هآرتس": عملية سلفيت جاءت مخالفة لتوقعات الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم