القواسمي: جالياتنا تسجل أعلى درجات الدفاع عن حقوق شعبنا

رام الله/سما/

أشاد رئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني الفلسطيني أسامة القواسمي، بالدور المميز لجالياتنا الفلسطينية في دول الشتات، في الدفاع عن حقوق شعبنا، من خلال عملها الهادف لنقل معاناة شعبنا وتطلعاته في الحرية والاستقلال إلى شعوب العالم وصناع القرار، من خلال آلية عمل محددة وواضحة.

وقال القواسمي، في بيان، اليوم الجمعة، إن وحدة جالياتنا بمختلف مشاربها السياسية وتحييد الفصائلية لأكبر حد ممكن، هو أساس العمل ونجاحه، وأن إعلاء كلمة فلسطين فوق كل اعتبار هو الطريق الأسلم والأنجح لإيصال رسالة شعب مناضل صامد مقاوم مظلوم.

وطالب جالياتنا بالالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم السماح لأصحاب الأجندات الخاصة بالعبث بمقدرات شعبنا.