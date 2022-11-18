عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وذكر الهلال الأحمر في نابلس ان طواقمه تعاملت مع إصابة بقنبلة غاز بشكل مباشر بالبطن لطفل 7 سنوات و23 إصابة اختناق بالغاز خلال مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وأصيب 5 مواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح في بلدة بيتا،وتعرض طاقم الهلال الأحمر للاستهداف بقنابل الغاز.