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مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا عائلة "أبو ريا"

الجمعة 18 نوفمبر 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا عائلة "أبو ريا"



غزة/ سما /

أقامت مساجد فلسطين، عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق الذي وقع أمس، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وراح ضحيته 21 مواطناً من عائلة واحدة.

وقرأ الخُطباء والمُصلُّون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح شهداء هذه الفاجعة الأليمة، متضرعين إلى الله أن يتقبلهم في عليين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

وكان 21 مواطناً من عائلة أبو ريا قضوا أمس، جراء حريق ضخم اندلع في منزلهم في المخيم المذكور.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، دعا أمس خطباء المساجد في فلسطين لإقامة صلاة الغائب اليوم الجمعة، على أرواح ضحايا الحدث الأليم.

وعزّى البكري بوفاة ضحايا الحدث الأليم في غزة، قائلاً: "أعظم الله أجركم وجبر مصابكم وتقبل الشهداء في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

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