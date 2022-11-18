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غزة : الآلاف يشيعون شهداء عائلة "أبو ريا" في حريق جباليا

الجمعة 18 نوفمبر 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : الآلاف يشيعون شهداء عائلة "أبو ريا" في حريق جباليا



غزة/ سما /

شيعت جماهير فلسطينية بجنارةٍ رسمية، ظهر اليوم الجمعة، جثمان 21 مواطنًا، تُوفوا أمس في حريق جباليا الذي اندلع في إحدى البنايات السكينة شمال قطاع غزة.

وانطلقت جنازة تشييع شهداء حريق مخيم جباليا وسط حالة من الحزن الشديد من مسجد الخلفاء بمشاركة الآلاف من المواطنين في تشييع شهداء عائلة "أبو ريا" الذي قضوا في حريق منزلهم أمس الخميس.

وحضر موكب التشييع لفيف من ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في شمال القطاع في الموكب تضامنًا مع العائلة المكلومة.

ومساء أمس الخميس، توفي 21 شخصًا بينهم نساء وأطفال إثر حريق كبير في بناية سكنية لعائلة "أبو ريا" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وجرى نقل جميع الجثث إلى المستشفى الإندونيسي.

وعقب الحادثة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام وتنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية يوم غد الجمعة، حدادًا على أرواح ضحايا الحريق، كما عمت حالة من الحزن الشديد في الأوساط الشعبية والفصائلية الفلسطينية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

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