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تنكيس الأعلام على سفارات وبعثات دولة فلسطين حداد على شهداء جباليا

الجمعة 18 نوفمبر 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنكيس الأعلام على سفارات وبعثات دولة فلسطين حداد على شهداء جباليا



رام الله / سما /

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها عممت على سفارات وبعثات دولة فلسطين، بإعلان الحداد هذا اليوم الجمعة وتنكيس الأعلام على مقراتها حداد وحزنا على شهداء حريق المبنى في مخيم جباليا بقطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات الوزير رياض المالكي.

ونعى وزير الخارجية، باسم السفراء وكافة العاملين في مقر الوزارة والسفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية، ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا مساء أمس، وتقدم من أسر وذوي الضحايا، وعموم شعبنا، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة.

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