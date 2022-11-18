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إنقاذ 5 فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية

الجمعة 18 نوفمبر 2022 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنقاذ 5 فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، إنه تم انقاذ 5 فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليوناية كانوا على متن القارب الثاني، وأنه لا توجد حالات وفاة بين الفلسطينيين في هذه الحادثة، وذلك بناءً على معلومات توصلت إليها سفارة دولة فلسطين لدى اليونان.

وكان تم، مساء الأربعاء الماضي، إنقاذ 10 أشخاص بينهم 4 فلسطينيين كانوا على متن أحد القاربين في بحر إيجه قرب اليونان، في حين تم إنقاذ خمسة فلسطينيين على متن القارب الثاني.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان للوزارة، أن القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم، يواصل اتصالاته مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل وللاطمئنان عن المواطنين الفلسطينيين الخمس.

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