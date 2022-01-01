الداخلية بغزة تعلن تشكيل لجنة تحقيق في حريق مخيم جباليا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الحريق الذي اندلع في بناية سكنية شمال غزة، والوقوف على ملابساته كافة.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنها تابعت الحادث الأليم الذي وقع مساء اليوم جراء حريق شبّ في أحد البنايات السكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأدى لوفاة 21 شخصا.

وأضافت: فور تلقي جهاز الدفاع المدني بلاغاً بالحريق توجّهت أطقم الإطفاء والإنقاذ للمكان، وتم تعزيزها بقوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة للتعامل مع الحريق الهائل الذي اندلع في البناية ومنع تمدده لمنازل أخرى، وقد بذلت الأطقم جهودها في السيطرة على الحريق وعدم تمدده لمنازل أخرى ومنع وقوع كارثة أكبر، حيث أن المنزل يقع في منطقة سكنية مكتظة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن عددا من الوفيات والإصابات وقع نتيجة حريق نشب ببناية سكنية في معسكر جباليا بقطاع غزة، مساء الخميس.

وأضافت الداخلية، إلى أن التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة.