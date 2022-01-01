"الخارجية المصرية والاردنية " و"الازهر الشريف" و"البرلمان العربي" ينعون ضحايا جباليا

غزة/ سما /

نعت جمهورية مصر العربية، ضحايا حريق مخيم جباليا شمال غزة، وقدمت التعازي لحكومة وشعب دولة فلسطين، ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية،عن مواساتها للشعب الفلسطيني، مؤكدةً على وقوفها إلى جوار الشعب الفلسطيني خلال هذا الظرف الأليم.

كما اعربت وزارة الخارجية الاردنية عن احر التعازي والمواساة لحكومة وشعب فلسطين الشقيقة بضحايا حادثة البناية السطنية في مخيم جباليا .

وفي السياق، أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وشعب دولة فلسطين في ضحايا الحريق، مؤكداً أن البرلمان العربي يقف مع دولة فلسطين ويؤكد على تضامنه الكامل معها في هذا المصاب الجلل.

أعرب شيخ الأزهر فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وعلماء الأزهر، عن صادق مواساتهم لدولة فلسطين، قيادة وشعبا إثر حادث الحريق الذي اندلع بمبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وأعلن شيخ الأزهر في بيان له اليوم الجمعة، عن تضامن الأزهر الكامل مع الشعب الفلسطيني في مصابه الجلل، داعيا الله أن ينزل سكينته وأمنه على فلسطين وأهلها، وأن يقيهم كل مكروه وسوء، داعيا أن يربط الله على قلوبهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.