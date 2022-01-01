شؤون اللاجئين بالمنظمة ولجانها الشعبية تنعي ضحايا الحريق في منزل عائلة أبو ريا بمخيم جباليا

غزة/سما/



نعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجانها الشعبية في المخيمات ضحايا الحريق في منزل عائلة أبو ريا في مخيم جباليا (تل الزعتر) شمال قطاع غزة، الذي أودى بحياة 21 مواطنا.

وأعرب د. أبو هولي عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا التي سقطت في هذا الحريق المؤلم

وتابع: قلوبنا ممتلئة بالحزن من هول الفاجعة التي اصابت وآلمت كل أبناء شعبنا الفلسطيني .

واكد د. أبو هولي وقوف الدائرة ولجانها الشعبية الى جانب الاسر المكلومة التي فقدت أبنائها في هذا المصاب الجلل، وتقديم المساندة والدعم لهم .

ودعا د. أبو هولي اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة وأبناء شعبنا في المشاركة في تشييع جثامين الضحايا، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وحزن العزاء

انا لله وانا اليه راجعون