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الطقس: الحرارة حول معدلها العام وفرصة ضعيفة لامطار خفيفة

الجمعة 18 نوفمبر 2022 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة حول معدلها العام وفرصة ضعيفة لامطار خفيفة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو صاف بوجه وباردا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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