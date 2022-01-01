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مفوض الاونروا" لازاريني" ينعي ضحايا الحريق المأساوي في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين

الخميس 17 نوفمبر 2022 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الاونروا" لازاريني" ينعي ضحايا الحريق المأساوي في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين



القدس المحتلة/ سما/

  نعى مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "فليب لازاريني" ضحايا الحريق الماساوي في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين والذي اودى بحياة 21 لاجئا فلسطينيا حسب مصادر المشافي فزة.   وقال لازاريني في تغريدة لها على توتير "صُدمت من مأساة هذا المساء في مخيم جباليا في غزة ، والتي نجمت عن حريق أودى بحياة عدد كبير جدًا من اللاجئين الفلسطينيين"  مضيفا "ارسل أحر التعازي للعائلات المكطلومة ومجتمع جباليا".

وكان 21 فلسطينيا لقوا حتفهم بينهم 7 أطفال على الأقل وامرأة، مصرعهم، مساء اليوم، الخميس، في حريق اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة، أن "21 جثة وصلت المستشفى من حريق جباليا، والعدد مرشح للازدياد".

ولفتت مصادر محلية إلى أن الحريق اندلع أثناء احتفال لعائلة تقطن في شقة بالأدوار العلوية للمبنى.

وبحسب وزارة الداخلية في غزة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل.

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