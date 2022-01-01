المالكي يلتقي نائب رئيس السياسة الخارجية والأمنية في المستشارية الألمانية

رام الله/ سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، مع نائب رئيس السياسة الخارجية والأمنية في المستشارية الألمانية كريستيان اولباخ، في العاصمة الألمانية برلين.

وتناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتحديدا الخطوات المشتركة التي يمكن للطرفين الفلسطيني والألماني اتخاذها لوقف التدهور المتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، علاوة على أهمية بذل جهد جدي لحماية حل الدولتين، بما في ذلك من خلال مجموعة ميونخ.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير الخارجية خلال زيارته إلى ألمانيا الاتحادية.

وأكّد الطرفان أهمية متابعة هذا الحوار المعمّق والبناء عليه خدمة للمصالح المشتركة ولتطوير العلاقة الثنائية بين الطرفين، وفي إطار سعي دولة فلسطين لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني وتحقيق السلام والأمن الذي حُرم منه الشعب الفلسطيني على مدار عقود من الزمن ومعه الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وعلى أساس القانون الدولي والمرجعيات القانونية ذات الصلة.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، ومساعد الوزير للشؤون متعددة الأطراف السفير عمّار حجازي.