الرئيس ينعى ضحايا حريق مخيم جباليا ويصف ما حدث بالفاجعة الوطنية ويعلن الحداد يوم غد

رام الله/ سما/

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأبناء شعبنا الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئيس أعلن يوم غد الجمعة يوم حداد وطني على أرواح الضحايا، تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة.

وأضاف أن سيادته وصف ما حدث بالفاجعة الوطنية، ووجه كافة الجهات المسؤولة لتوفير كل الإمكانيات من أجل مساعدة عائلات الضحايا والتخفيف عنهم.