الأمم المتحدة تصوت بغالبية عظمى لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

نيويورك -وفا-

اعتمدت اللجنة الثالثة (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية) للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بغالبية عظمى، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وصوتت لصالح القرار 167 دولة، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت.

وقدمت جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، القرار بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي القرار برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.

ومن المقرر رفع القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

والجدير ذكره أن كندا تصوت للمرة الثالثة لصالح القرار، وذلك بعدما غيرت موقفها من ضد إلى صالح القرار في عام 2019، كما صوتت استراليا لصالح القرار هذا العام بعد أن صوتت ضده سابقا، ما يعتبر نجاحا للجهود السياسية المبذولة لحشد الدعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، وتقدما أساسيا في موقف تلك الدول.

ويؤكد القرار ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني، في جميع أماكن تواجده، حقه في تقرير مصيره ونيل حريته، كما كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية، واعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق حل عادل وشامل لقضية فلسطين بكل جوانبها.

ويأتي هذا التصويت بعد أيام من اعتماد اللجنة الرابعة لقرار يطلب رأيا استشاريا يحدد التبعات القانونية لانتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن هذا التأييد الكاسح من قبل المجتمع الدولي وبشكل شبه جماعي، يدلل على استمرار العالم في الالتفاف حول حق الشعب الفلسطيني في ممارسة هذا الحق المقدس والمصان في ميثاق الأمم المتحدة.

وعبر عن شكر فلسطين العميق لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار.