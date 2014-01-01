أعضاء من تنفيذية المنظمة تلتقي بالمفوض العام للأونروا وتبحث معه احتياجات اللاجئين والاونروا

رام الله/سما/

اجتمعت اللجنة العليا المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل الأونروا مساء اليوم مع المفوض العام لوكالة الغوث الدولية "اونروا" فيليب لازاريني في مقر امانة سر بمدينة رام الله

وبحثت اللجنة مع مفوض عام الاونروا سبل تعزيز الحوار المؤسسي فيما بينهما لمواجهة التحديات التي تواجه الاونروا واللاجئين الفلسطينيين، وكيفية تعزيز الدعم الإقليمي لتمويل الاونروا وتامين التمويل الكافي والمستدام لميزانيتها علاوة على متابعة نتائج مؤتمر المانحين للأونروا على المستوي الوزاري الذي عقد في سبتمبر الماضي بنيويورك فيما يتعلق باستراتيجية الاونروا وحشد الموارد.

كما ناقشت اللجنة العديد من القضايا المطلبية للاجئين الفلسطينيين والعاملين لدي الاونروا.

وأكدت اللجنة حرصها على تعزيز علاقتها مع الاونروا، وان تبقى على تواصل دائم معها لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الاونروا والبحث عن الحلول العملية لمواجهة التحديات التي تعيق عملها والحفاظ على عمل الاونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين،

وأشارت اللجنة الى أهمية التشاور بما هو مستجد حول التطورات التي ترافق عمل الأونروا وطرح خطط عمل الاونروا وتطوير برامجها لمناقشتها، قبل الإعلان عنها للخروج بموقف مشترك يصب في خدمة الاونروا واللاجئين الفلسطينيين .

وأوضحت اللجنة بانها ناقشت خلال الاجتماع استراتيجية عمل الاونروا للأعوام 2023 – 2028 مؤكداً بان تم التأكيد على ضرورة ان تراعي الاستراتيجية احتياجات اللاجئين المتزايدة، وزيادة موازناتها لتلبية تلك الاحتياجات.

واعتبرت اللجنة العليا ان الدعم الإقليمي مهم لدعم ميزانية الاونروا، وانها ستعمل مع الاونروا والأطراف المعنية على توسيع قاعدة المانحين الإقليميين وحثهم على زيادة تمويلهم والتوجه الى الدول العربية المقتدرة لدعم الأونروا وحثها على توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات لدعم ميزانيتها .

واستعرض المجتمعون نتائج مؤتمر المانحين للأونروا على المستوى الوزاري الذي عقد في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واكدوا على ضرورة متابعة نتائج الاجتماع فيما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة للعام 2017 حول حشد الموارد المالية للأونروا، والتواصل مع جميع الشركاء والأطراف للعمل بما ورد فيه لتأمين التمويل الكافي والمستدام في ميزانية الاونروا خاصة في المحور الذي يحث فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المعنية بزيــادة المساهمة المالية المقــدمة إلى الاونروا مــن الميزانية العاديــة للأمــم المتحــدة، بما يتجاوز تكاليف احتياجات من المـوظفين الـدوليين، لتغطية تكاليف بعض الخدمات الأساسية ، بالإضافة الى حث الدول المانحة على تقيم التبرعات في أوائل السنة، وقطع التزامات مالية متعددة السنوات للأونروا.

وسلمت اللجنة – المفوض العام للأونروا ورقة بمطالب واحتياجات مجتمع اللاجئين في مناطق عمليات الأونروا تضمنت بسرعة العمل على اعادة اعمار مخيم اليرموك، واستكمال عملية اعادة مخيم نهر البارد، ودفع تعويضات لأبناء المخيم الجديد في مخيم نهر البارد، وصرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة في حرب عام 2014 كما تضمنت الورقة القضايا المطلبية للموظفين العاملين لدى الاونروا.

وأكدت اللجنة العليا على الدور الحيوي للأونروا في خدمة اللاجئين وعلى استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا للقرار 194 ، مشيرة الى ان التحرك السياسي لمنظمة التحرير مستمر لحشد الدعم للتصويت النهائي على تجديد تفويض عمل الاونروا خلال الأسابيع القادمة.

واستعرض المفوض العام للأونروا لازاريني التحديات التي تواجه عمل الاونروا، والجهود التي تبذلها الاونروا لتغطية العجز المالي، كما تطرق الى استراتيجية الاونروا للأعوام 2023- 2028 .

واكد حرصه على تعزيز التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين بما يصب في خدمة اللاجئين وان لا يتخلف احدهم عن الركب" .

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا - أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كل من : د. احمد أبو هولي، عزام الأحمد، د. أحمد مجدلاني، د. واصل أبو يوسف، بسام الصالحي، ورمزي رباح ، عن الاونروا الى جانب المفوض العام للاونروا كل من المستشار السياسي للاونروا رونالد ستينجر والمستشار الإعلامي عدنان أبو حسنة.