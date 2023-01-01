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آسر ياسين وكريم عبد العزيز يواجهان نفس المصير في رمضان

الخميس 17 نوفمبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
آسر ياسين وكريم عبد العزيز يواجهان نفس المصير في رمضان



وكالات / سما /

على رغم الإستعدادات المستمرة لأكثر من عمل درامي للمشاركة في موسم رمضان القادم، إلا ان بعض النجوم واجهوا مصيراً واحداً قبل أيام.

تأجيل مؤقت

فوجىء صناع مسلسل كريم عبد العزيز "الحشاشين " بقرار الشركة بتأجيل العمل لرمضان بعد المقبل؛ فعلى الرغم من بداية التصوير قبل أسابيع إلا أن العمل توقف تصويره قبل أيام بقرار من الجهة المنتجة لضخامة إنتاجه، ليكون المسلسل أول الأعمال الدرامية التي أعلنت خروجها من المنافسة الرمضانية لعام 2023.

ونفس المصير يلاقيه آسر ياسين في عمله الرمضاني الجديد الذي يحمل عنوان "كلمة السر"، وكان آسر قد أعلن عن نفس المصير حيث قررت الجهة المنتجة للعمل تأجيل المسلسل لضيق الوقت، حيث يحتاج العمل للمزيد من الوقت حتى يخرج بالصورة اللائقة.

وكان من المقرر أن يجسد آسر ياسين ضمن أحداث المسلسل شخصية لاعب رياضي يعاني من مرض نادر وهو الـ MS وهو "التصلب الجانبي الضموري"، ويبدو أن آسر سيقوم بالبحث عن خطة بديلة لتواجده في الموسم الرمضاني الجديد بعد تأجيل عمله بشكل مفاجىء .

شهريار 2023

كما أعلن صناع مسلسل ألف ليلة وليلة خروجه من المنافسة الرمضانية أيضاً لضخامة إنتاجه وتأجيله لعام 2024، وكان من المقرر أن تجسد ياسمين رئيس شخصية شهرزاد ضمن أحداث العمل على أن يجسد ياسر جلال شخصية شهريار.

#آسر ياسين #كريم عبد العزيز #رمضان

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