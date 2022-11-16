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الرئاسة الفلسطينية: تفاهمات نتنياهو وبن غفير تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية

الخميس 17 نوفمبر 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: تفاهمات نتنياهو وبن غفير تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية



القدس المحتلة / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس،"إن تفاهمات بنيامين نتياهو وإيتمار بن غفير تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأكد أبو ردينة تعقيبًا على ما أوردته وسائلُ إعلام إسرائيلية حول اتفاق بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير على شرعنة البؤر الاستيطانية وإنشاء طرق التفافية، أن هذه التفاهمات تعمق الاستيطان وتؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية.

 وأضاف: "إن هذه التفاهمات تضرب أي إمكانية لتحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد أبو ردينة أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية جميعه غير شرعي سواء كان نتنياهو في سدة الحكم أو غيرُه. 

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني وقيادتَه متمسكون بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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