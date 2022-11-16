طلبة الثانوية العامة يحتجون للمطالبة بحذف أجزاء من المواد الدراسية

رام الله / سما /

تظاهر عدد من طلبة الثانوية العامة في عدة مدن بالضفة الغربية، اليوم الخميس، لمطالبة وزارة التربية والتعليم بحذف أجزاء من المواد الدراسية، ونقاش نمط الأسئلة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي الحالي.



ونظم الطلبة تظاهرات في عدة مدن كان أبرزها نابلس ورام الله والخليل، والتقى وفد من الطلبة بعدد من مسؤولي التربية بينهم وزير التربية والتعليم د.مروان عورتاني، والذي أكد للطلبة أن الأسئلة ستكون منسجمة مع العام الماضي.



وفي السياق، أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم د.محمد عواد لـ"القدس" : "إن وزير التربية وعدد من مسؤولي الوزارة التقوا بوفد من الطلبة، حيث أكد الوزير على أن طبيعة الأسئلة ستكون مثل العام الماضي، كما أنه من المبكر الحديث عن حذف أجزاء من المنهاج الدراسي، حيث تفهم الطلاب ذلك الأمر".