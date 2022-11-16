  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طلبة الثانوية العامة يحتجون للمطالبة بحذف أجزاء من المواد الدراسية

الخميس 17 نوفمبر 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلبة الثانوية العامة يحتجون للمطالبة بحذف أجزاء من المواد الدراسية



رام الله / سما /

تظاهر عدد من طلبة الثانوية العامة في عدة مدن بالضفة الغربية، اليوم الخميس، لمطالبة وزارة التربية والتعليم بحذف أجزاء من المواد الدراسية، ونقاش نمط الأسئلة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي الحالي.


ونظم الطلبة تظاهرات في عدة مدن كان أبرزها نابلس ورام الله والخليل، والتقى وفد من الطلبة بعدد من مسؤولي التربية بينهم وزير التربية والتعليم د.مروان عورتاني، والذي أكد للطلبة أن الأسئلة ستكون منسجمة مع العام الماضي.


وفي السياق، أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم د.محمد عواد لـ"القدس" : "إن وزير التربية وعدد من مسؤولي الوزارة التقوا بوفد من الطلبة، حيث أكد الوزير على أن طبيعة الأسئلة ستكون مثل العام الماضي، كما أنه من المبكر الحديث عن حذف أجزاء من المنهاج الدراسي، حيث تفهم الطلاب ذلك الأمر". 

الأكثر قراءة اليوم

بنود الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير: شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة

نيويورك تايمز: قطر ستلغي جميع الرحلات المتفق عليها مع "إسرائيل" في هذا الحال..

هذا ما قاله جنرالات الاحتلال عن تعيين "سموتريتش" وزيرا للحرب..

تشكيل الحكومة الإسرائيلية: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

بايدن يكشف مصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية

أسعار صرف العملات

إصابة 7 جنود إسرائيليين أحدهم خطيرة في حادث سير

الأخبار الرئيسية

يديعوت تتحدث عن مرحلة ما بعد الرئيس عباس وكيفية تعامل الحكومة اليمينية معها ..

بعد خلافات وضغوط على نتنياهو .. حزب إسرائيلي متشدد يُغضب الإدارة الأمريكية

FBI ستقدم نتائج التحقيق في وفاة "ابو عاقلة" في غضون شهر وسيشمل التحقيق مع جنود ومحاسبة امريكا

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة حول العملية ضد قيادة "عرين الاسود" وتفند ادعاءات الاحتلال

photo_2022-11-16_20-18-41

بنود الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير: شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم