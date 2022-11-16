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حسين الشيخ يبحث مع المبعوث الأميركي آخر التطورات

الخميس 17 نوفمبر 2022 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مع المبعوث الأميركي، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية– الاسرائيلية هادي عمرو، العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة في أعقاب الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة.

كما بحث الجانبان، خلال لقائهما في مدينة رام الله اليوم الخميس، ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، ووقف إسرائيل لكل إجراءاتها الأحادية التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

#حسين الشيخ

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