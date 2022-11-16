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الصحة بغزة تعلن بدء حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

الخميس 17 نوفمبر 2022 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن بدء حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية



غزة/ سما /

أعلنت الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، أنها بصدد إطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية للعام 2022-2023، وذلك يوم الاحد القادم الموافق 20 نوفمبر.

وقال مدير دائرة الطب الوقائي د. نضال غنيم، إن التطعيم يستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الانفلونزا الموسمية منها كبار السن فوق 60 عام، ومرضى القلب ومرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي السفلي المزمن، والمرضى من ذوي المناعة الضعيفة.

وأفاد غنيم، أنه سيتم تقديم التطعيم في عدة مراكز صحية حكومية وهي مركز شهداء جباليا، ومركز الشيماء، ومركز شهداء الرمال، ومركز صبحة الحرازين، ومركز شهداء دير البلح، ومركز شهداء خانيونس، ومركز مسقط القرارة خانيونس، ومركز شهداء رفح.

ونوه الى أنه سيتم صرف اللقاح للمستشفيات للفئة المستهدفة، وهم مرضى السرطان، ومرضى غسيل الكلى، ومرضى امراض الدم وخصوصا الثلاسيميا.

وأوضح أن آلية الصرف ستتم حسب الوصفة الطبية المحررة من قبل أطباء الأوبئة ومدراء المراكز الصحية التي يوجد بها التطعيم.

#الصحة بغزة

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