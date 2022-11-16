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حماس: اتفاق الاستيطان بين أحزاب الاحتلال يعكس عمق العنصرية للحكومة المقبلة

الخميس 17 نوفمبر 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: اتفاق الاستيطان بين أحزاب الاحتلال يعكس عمق العنصرية للحكومة المقبلة



غزة/ سما /

 قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس، إن "الاحاديث عن اتفاق أحزاب  اليمين الصهيونية في الاتفاق الائتلافي يشمل شرعنة البؤر الاستيطانية، وزيادة الاستيطان اليهودي بشكل كبير في الضفة، بأنه يعكس عمق العنصرية والفاشية التي ستحكم الحكومة الصهيونية المقبلة".

وأكد قاسم في تصريح له، أن الاستيطان الإسرائيلي في كل الأرض الفلسطينية هو غير شرعي ومخالف لكل القوانين.

وقال قاسم: "كيان الاحتلال قام بشكل استعماري احلالي غير شرعي على أرضنا الفلسطينية".

وأشار إلى أن هذه التوجهات الاستيطانية التوسعية للحكومة المقبلة، والعناوين الإرهابية التي تتكون منها هذه الحكومة، ستزيد من تفجر الأوضاع في كل المنطقة.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال وسياسته العنصرية، ولن يوقف كفاحه الوطني أياً كان شكل الحكومة الاحتلالية ومكوناتها الإرهابية.

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