غزة: إتلاف كمية كبيرة من المانجا الفاسدة

غزة / سما /

أتلفت شرطة معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة كميةً كبيرة من فاكهة المانجا الفاسدة بلغت "84" مخالاً، خلال جولتها التفتيشية اليومية على البضائع الواردة إلى القطاع عبر المعبر التجاري.

وأوضحت شرطة معبر كرم أبو سالم أن الإتلاف جاء بعد تشكيل لجنة مشتركة ضمت المباحث العامة ووزارة الزراعة اطلعوا خلالها على فاكهة "المانجا", والتي أظهرت خلال الفحوصات والمعاينة فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشارت شرطة المعبر إلى أنها أتلفت الكميات المضبوطة من "المانجا" الفاسدة في مكب نفايات منطقة "صوفا" حسب الأصول.